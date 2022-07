Uma vaga de estágio na área administrativa é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

AREA: ADMINISTRAÇÃO

CURSO: ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTABEIS / ENGENHARIA PRODUCAO

ANO: A PARTIR DO 1° PERÍODO

PERFIL: HOMEM/ MULHER

CONHECIMENTOS:

- HABILIDADE EM INFORMATICA

- ESPIRITO EMPREENDEDOR

- PROATIVO

SETORES:

- FINANCEIRO/ ADMINISTRATIVO

- ATENDIMENTO AO CLIENTE

HORÁRIO: segunda-feira a sexta-feira das 7:42 às 13:42.

BOLSA ESTÁGIO: R$600,00

BENEFICIOS: - Auxilio Transporte R$125,00 e Seguro

ENVIAR CURRICULUM PARA: rh@retificajuliano.com.br

Favor identificar no assunto do e-mail: VAGA ESTAGIO 01/2022 RJ

DATA FINAL PARA ENVIO DO CURRICULUM: 21.07.2022

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.