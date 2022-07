Vagas de emprego na área de projetos são divulgadas em Sete Lagoas

Confira as vagas de emprego na área de projetos que são divulgadas em Sete Lagoas:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Estamos em busca de profissionais com os seguintes requisitos:capacidade de negociação; disposição para construir uma boa relação com nossos clientes; clareza na comunicação; facilidade de relacionamento com os demais setores da empresa; ter disciplina, responsabilidade e vontade de crescer;gostar de trabalhar em equipe de forma colaborativa.

Descrição:

Auxiliar na execução de atividades de análise, controle, administrativas e técnicas da área de Projetos, acompanhando o trabalho da equipe

Especificar o escopo do projeto, apurar as equipes envolvidas, preparar planilhas para definição do cronograma e custos do projeto.

Auxiliar equipe, controlando prazos de entregas, acompanhamento e alinhamento das atividades.

Operacionar ferramentas de gestão.

Participar de reuniões e orientar a equipe do projeto.

Auxiliar no controle de vencimento de contratos; realizar abertura de requisição; manter e zelar pela integridade das informações.

Requisitos Perfil exigido:

Desejável Superior na área de Administração, Gestão Pública, Engenharia de Produção, e áreas correlatas;

Desejável inglês;

Domínio de softwares básicos como Word e Excel;

Experiência como auxiliar ou assistente de projetos ;

; Desenvoltura oral e escrita;

Benefícios imediatos:

Seguro de Vida;

Vale transporte;

Auxílio alimentação por dia trabalhado (cartão flash)

Benefícios após período de experiência:

Convênio Médico, coparticipativo de 50% do valor da mensalidade

Salário: será informado na entrevista

Horário de trabalho: de 08:00h às 17:00hs com uma hora de intervalo

Interessados deverão enviar currículo com o assunto: Vaga de Assistente de projetos para o e-mail imaculada.marques@faped.org.br

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.