Assaí Atacadista chega a BH e abre mais de 290 vagas de emprego com contratação imediata

O Assaí Atacadista está se preparando para abrir a primeira unidade em Belo Horizonte e já está com mais de 290 vagas de emprego abertas para contratação imediata. As oportunidades são para atuação como repositor de mercadorias, operador de caixa, açougueiro e muito mais.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A nova equipe vai compor o time da unidade que está sendo convertida a partir do antigo Extra que ficava em frente ao BH Shopping, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de BH. A loja deve ser inaugurada nos próximos meses.

Todas as posições de trabalho são efetivas e elegíveis a pessoas com deficiência. As vagas também abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Chefe de seção;

Fiscal de prevenção de perdas;

Repositor de mercadorias;

Operador de caixa;

Fiscal de caixa;

Auxiliar de manutenção;

Operador de empilhadeira;

Auxiliar de cozinha;

Açougueiro;

Auxiliar de açougue

Os interessados nas vagas devem se cadastrar neste link até o dia 31 de agosto. Para começar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. A seleção será feita com etapas presenciais e online.

Primeira loja em BH

Apesar de ser a primeira unidade do Assaí Atacadista em BH, a rede de atacarejo já está presente em Minas Gerais desde a inauguração da primeira loja em Uberlândia, em 2017. Em dezembro de 2021, a empresa inaugurou uma nova unidade em Sete Lagoas e, em junho deste ano, em Betim. Até o fim de 2023, serão, no total, três novas lojas em BH.

De acordo com a Assaí, a nova loja em BH vai até 50% mais postos de trabalho em relação ao antigo estabelecimento, o Extra, que ficava em frente ao BH Shopping. “Todos os colaboradores que trabalhavam no local e manifestaram interesse em trabalhar no Assaí terão prioridade no processo seletivo e poderão sinalizar a experiência profissional no estabelecimento anterior no link de inscrição”, informa a empresa.

A rede oferece afirma que possui um plano estruturado de carreira para os funcionários, “com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país”.

Com BHAZ