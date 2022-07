Uma vaga de emprego de vendedora para loja de cosméticos é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Sexo feminino: Idade 19 a 40 anos

Salario+ Vale transporte + comissão de vendas

Horário : Segunda a sexta de 9 as 18:00 (com uma hora de almoço)/ Sábado 9 as 13 hrs

Pré requisitos: ter boa fluência verbal, gostar de trabalhar com vendas de produtos cosméticos e atendimento ao público

Enviar currículo COM FOTO E REDE SOCIAL para tnrcarvalho03@gmail.com

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.