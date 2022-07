Vaga de estágio em Marketing é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Estagiário(a) em Marketing

Irá atuar com o time de projetos de criação on e off line, com foco em tráfego pago.

Cursando Superior em Marketing ou áreas relacionadas

Residir em Sete Lagoas ou ter fácil acesso

Disponibilidade para 6 horas por dia de estagio

A empresa oferece: Bolsa de Estudos e Vale Transporte

Interessados, encaminhar currículo para rh@treeconsultoria.com.br

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.