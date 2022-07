PBH abre amanhã inscrições de concurso para psicólogos e assistentes sociais com salários de até R$ 4,6 mil

A PBH (Prefeitura de Belo Horizonte) vai abrir, nesta quarta-feira (20), 23 vagas nas áreas de Serviço Social e Psicologia para atuação no Sistema Único de Assistência Social. Os interessados devem acessar o site do Instituto IBDO, responsável pela condução do processo, e realizar a inscrição até o dia 19 de agosto.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O valor da inscrição é de R$ 110. Entre os dias 20 e 22 de julho, os candidatos que não tiverem condições de arcar com o valor poderão fazer o pedido de isenção da taxa.

Segundo a PBH, uma vaga é destinada para pessoas com ensino superior completo em Psicologia e as demais para pessoas com ensino superior completo em Serviço Social – ambas com registro ativo no conselho profissional competente.

A jornada de trabalho prevista no edital do concurso é de 40 horas semanais. No entanto, de acordo com a Lei 9.469/07, assistentes sociais e psicólogos em efetivo exercício de atendimento direto à população nos serviços socioassistenciais cumprirão a carga horária semanal de trabalho de 30 horas, em um único turno, com a remuneração da jornada de 40 horas semanais.

O salário inicial, previsto no concurso, é de R$ 4.646,28. Todos os detalhes podem ser acessados no edital, publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (19).

