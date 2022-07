Prefeitura de Curvelo abre processo seletivo simplificado; confira

A Prefeitura Municipal de Curvelo, de acordo com o edital nº 17/2022, lança o processo seletivo e busca suprir 16 vagas imediatas para ocupações ligadas às áreas da saúde, assistencial e de apoio. O regime de trabalho é de 30 a 44 horas semanais e os vencimentos podem chegar a R$ 2.512,20.

Foto: Reprodução Internet

As chances são para Terapeutas, Rondantes, Motoristas, Auxiliares de Educador e Assistentes Sociais. Além do vencimento básico, os contratados têm acesso a auxílio-alimentação no valor de R$ 220,00.

- Assistente Social 30 horas – nível superior com registro no CRESS (5 vagas);

- Auxiliar de Educador – 44 horas – nível médio completo (5 vagas);

- Motorista I – 44 horas – nível fundamental completo, CNH “D”, dois anos de experiência na função devidamente comprovada (4 vagas);

- Rondante 44 horas – nível fundamental incompleto (até o 5º ano, 1 vaga); e

- Terapeuta Ocupacional 30 horas – nível superior na área, com registro no COFFITO (1 vaga).

Como se inscrever



As inscrições podem ser realizadas de 22 a 26 de julho de 2022, por meio do preenchimento de um formulário eletrônico. Não há taxa envolvida.

Se o candidato não tiver acesso à internet, poderá se inscrever presencialmente no Departamento de Recursos Humanos de Curvelo, Praça Tiradentes n°. 541, Centro, no horário das 12h às 17h.

Os documentos necessários são:

- Comprovação da escolaridade;

- Currículo atualizado;

- Documentos gerais, como comprovante de quitação eleitoral, carteira de Reservista, Identidade, CPF, Certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de residência atualizado, certidão dos filhos, se tiver, e - certidões negativas de antecedentes criminais.

- Processo seletivo Prefeitura de Curvelo: classificação

A Comissão da seleção de Curvelo estabeleceu que os candidatos devem ser avaliados por uma prova de títulos e de experiência profissional. Ocorrendo empates, são adotados os seguintes critérios:

- Candidato mais idoso;

- Candidato com maior tempo de serviço na área; e

- Sorteio público.

O prazo de validade do seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo a necessidade de Curvelo. Para mais informações, orientações e outros esclarecimentos não obtidos na leitura do edital, envie mensagem para o e-mail rh@curvelo.mg.gov.br ou ligue para o telefone (38) 3722-2504.

Da Redação com CB