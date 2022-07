Prefeitura de Funilândia abre concurso para 80 vagas em novo edital; veja aqui

Com oferta de 80 vagas imediatas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, foi publicado o edital nº 001/2021 do concurso Prefeitura de Funilândia, no estado de Minas Gerais. Há chances para 35 cargos diferentes, com vencimento mensal variável de R$ 1.212,00 a R$ 4.207,27.

Foto: Reprodução Internet

Os interessados em participar devem ficar despreocupados, pois têm tempo de sobra para se inscrever! Anote na sua agenda que as inscrições começam no dia 5 de setembro e terminam em 5 de outubro de 2022, com taxas entre R$ 50,00 e R$ 120,00.

Cargos do concurso Funilândia

Nível superior

- Advogado;

- Enfermeiro;

- Farmacêutico;

- Fisioterapia;

- Nutricionista;

- Odontólogo;

- Professor de Educação Básica;

- Professor de Ensino Religioso;

- Psicólogo.

Ensino médio



- Fiscal de Obras e Posturas;

- Fiscal de Tributos;

- Fiscal Sanitário;

- Leiturista Departamento de Água e Esgoto;

- Técnico em Administração.

- Ensino médio técnico

- Fiscal Ambiental;

- Técnico em Edificação;

- Técnico em Enfermagem;

- Técnico em Farmácia;

- Técnico em Higiene Dental;

- Técnico em Informática.

- Nível fundamental

- Inseminador;

- Motorista Categoria B;

- Motorista Categoria D;

- Motorista de Ambulância.

- Alfabetizado

- Ajudante de Obras e Serviços;

- Auxiliar de Limpeza Urbana;

- Bombeiro Hidráulico;

- Borracheiro;

- Coveiro;

- Jardineiro;

- Mecânico;

- Operador de Máquinas Leves (Tratorista);

- Operador de Motoniveladora;

- Operador de Roçadeira;

- Operador de Retroescavadeira.

Inscrição ao concurso Prefeitura de Funilândia



As inscrições ficarão disponíveis no site da SEAP, das 10h do dia 5 de setembro até as 17h do dia 5 de outubro de 2022. Os interessados deverão pagar uma taxa de R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 80,00 ou R$ 120,00, conforme o cargo pretendido.

Leia todo o edital, antes de se inscrever, e, caso haja dúvida, ligue para a SEAP (31 – 3261-1194) ou envie mensagem pelo canal oficial de e-mail: sac@seapconcursos.com.br.

Provas



O concurso Prefeitura de Funilândia consistirá de provas objetivas para todos os cargos, previstas para serem aplicadas no dia 6 de novembro de 2022, prioritariamente nessa data, a não ser que haja necessidade de serem realizadas também no dia anterior.

Para desempatar candidatos (se ocorrer essa possibilidade), a SEAP adotará critérios como:

- Idade igual ou superior a 60 anos;

- Maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos;

- Maior aproveitamento na prova de Língua Portuguesa;

- Maior aproveitamento na prova de Raciocínio Lógico/Matemática;

- Maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Gerais; e

- Idade mais elevada, considerando ano, mês e dia de nascimento.

Da Redação com CB