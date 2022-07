Uma vaga de emprego para Técnico em Suporte de Sistemas é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

A empresa Logisk Sistemas Ltda está com uma vaga aberta para Técnico em Suporte de Sistemas para a cidade de Sete Lagoas / MG.

Nossa empresa desenvolve sistemas para gestão, sendo o principal nosso sistema ERP, que possui alguns recursos em que o técnico estará envolvido rotineiramente como:

Administrativa: Contas a pagar, contas a receber, fluxos de caixas, fechamentos mensais, controle de estoques.

Fiscal e Contábil: Emissão de documentos fiscais (NFe, NFCe, CTe e MDFe), regimes tributários, cálculo de tributos (ICMS, IPI, PIS, COFINS), livros fiscais, apuração de impostos, Sped Fiscal, Sped Contribuições, livros contábeis, conciliação contábil, apuração contábil, Sped Contábil, ECF.

Tecnologia: Integração com hardwares (balança, leitor de certificado digital), programas de validação e transmissão de arquivos para o governo (PVA).

As atividades do cargo consistem em atender as solicitações de suporte ao sistema de informações desenvolvido pela empresa através do respectivo canal de comunicação. Realizar o registro dos atendimentos realizados e reportar eventuais demandas para os superiores e setores responsáveis. Verificar e testar novas rotinas, descrever seu funcionamento e manter atualizado orientações de utilização do sistema. Se atualizar sobre novas rotinas e funcionalidades do sistema e impacto sobre os clientes.

Devido às características dos sistemas de gestão é desejável formação superior em Administração ou Ciências Contábeis, mesmo que ainda esteja em andamento, e experiência na área fiscal e contábil em alguma empresa ou escritório de contabilidade.

Carga Horária / Regime: 44 horas semanais / CLT.

Remuneração e Benefícios: Salário + Vale Transporte ou Auxílio Mobilidade + Vale Refeição ou Vale Alimentação + Plano de Saúde + PLR.

Envio do currículo: Os candidatos interessados deverão enviar o currículo por e-mail para tec2022@logisk.com.br

Data limite para inscrições: 31/07/2022.

