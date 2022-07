Secretaria de Saúde divulga resultado final do processo para contratar agentes de saúde e endemias

Foi divulgado no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg. gov.br/diario-eletronico) o resultado final do processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da empresa Consulpam (www.consulpam.com. br), para preenchimento dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE). A seleção atende recomendação do Ministério Público pela necessidade de regulamentar a contratação dos profissionais.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

As inscrições do processo seletivo foram abertas no início de maio e as provas objetivas aplicadas em 3 de julho. Foram abertas 155 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde e outras 240 vagas de Agente de Combate a Endemias. Quase 300 aprovados estão convocados para o treinamento com carga horária de 40 horas que será realizado de 1º a 5 de agosto sempre de 8h às 12h e 13h às 17h. Os ACEs devem comparecer à Faculdade UNA (av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio) e os ACSs no auditório da Escola Técnica Municipal (av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, Distrito Industrial).

O processo foi regulamentado por meio de legislação municipal com objetivo de legitimar a ocupação dos cargos. Em consequência disso, a Secretaria de Saúde precisará encerrar os contratos que estão em vigor e que estão sendo encerrados em julho. “Qualquer desligamento é delicado e nos incomoda muito. Porém, não existia outra saída senão a realização do processo seletivo que deveria ter ocorrido há mais tempo. É uma questão legal que precisava ser revolvida”, explica Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Os ACS ocuparão vagas disponíveis em várias unidades de saúde que definem a região de atuação dos profissionais. Já os ACEs ficarão lotados no Centro de Controle da Dengue, Centro de Controle de Zoonoses ou Centro de Controle do Pernilongo Culex e Caramujo Africano. A remuneração mensal é de R$ 1.550,00 para uma carga horária semanal de 40 horas.

Com Prefeitura de Sete Lagoas