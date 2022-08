Corpo de Bombeiros prepara concurso com 385 vagas para Minas Gerais

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais prepara novo concurso público. No sábado (30) foi publicado, no Diário Oficial do Estado, a dispensa de licitação para que o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) seja o organizador do certame.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo a publicação, serão oferecidas 385 vagas, sendo 324 para soldados, 40 para soldados especialistas e 21 para oficiais. Em 2021, o salário inicial para soldado era de R$ 4.631,21. Já para oficial, o vencimento chegava a R$ 10.028,29.

Na última edição do certame, houve aplicação de provas em Juiz de Fora. A avaliação da capacitação física também está prevista. Os aprovados em todas as etapas do concurso participarão de curso de formação.

Com Tribuna de Minas