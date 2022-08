Uma vaga de estágio para Fisioterapia é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

VAGA Nº. 228118.

Curso: FISIOTERAPIA.

Benefícios: Bolsa Auxílio de R$ 727,20 mais Auxilio Transporte.

Horário: Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00.

Requisitos: Cursando Fisioterapia a partir do 8° período. Necessário estar realizando o estágio curricular obrigatório (ECO). Noções de Anamnese, semiologia aplicada a fisioterapia, desejável conhecimento sobre condicionantes e determinantes da saúde do idoso.

Atividades: Colaborar com acompanhamento de indicadores de quedas e exacerbação respiratória,

manutenção de planilhas atualizadas relacionadas as rotinas do fisioterapeuta, organização de documentos de prontuário, colaborar com atendimento dos pacientes acompanhados pelo Gerenciamento de Casos Especiais (GCE); Colaborar com atividades de educação em saúde (palestras, feiras, dinâmicas) junto a empresas parceiras, contribuir com a elaboração de protocolos fisioterapêuticos, realizar ações dentro das maratonas de saúde do trabalhador, acompanhar o fisioterapeuta nas atividades pertinentes à rotina.

Local de Estágio: Bairro Centro, Sete Lagoas MG.

Interessados deverão fazer inscrição no site: www.cieemg.org.br

E enviar currículo para o e-mail: vagas.setelagoas@cieemg.org.br

Obs: Colocar no assunto do e-mail o número da vaga.

Para mais informações, favor entrar em contato pelo telefone: (31)3774-1528