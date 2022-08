Salários de R$ 8 mil: Saiba como se inscrever para programa de trainee do Itaú

O Itaú abriu o processo seletivo Trainee 2023 com salários de até R$ 8 mil. Com a duração total de até 18 meses, o programa possibilita que o trainee siga por duas trilhas distintas: Negócios Varejo e Negócios Atacado, e desenvolva conhecimentos diversos passando por treinamentos, rotações e imersões em diversas áreas e participando de projetos reais e desafiadores dos negócios do banco.

O Itaú abriu o processo seletivo Trainee 2023 com salários de até R$ 8 mil — Foto: Pixabay (Imagem ilustrativa)

Saiba mais sobre o programa:

Pré - requisitos:



Qualquer curso de graduação, bacharelado ou licenciatura, de longa duração. Com formação entre dezembro/2020 e julho/2024; Disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia em São Paulo/SP; Inglês avançado apenas para a trilha de Negócios Atacado. Se você estiver participando do processo para Negócios Varejo, o inglês não é exigido e, caso não tenha nível avançado, você terá a oportunidade de receber um curso de idioma durante o programa.

Benefícios:

Remuneração: R$ 8.000,00;

Participação nos lucros e resultados;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Assistência médica e odontológica;

Plano de previdência privada;

Horário Flexível;

Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros;

Licença maternidade estendida + Auxílio Creche / Babá: filhos de até 71 meses;

Convênio com Academias (Gympass e Totalpass);

Convênio com a Univers (Drogasil e Droga Raia);

Galeria de serviços dentro dos polos: farmácia, restaurante, refeitório, café, esmalteria, espaço de massagem, lavanderia, ateliê de costura, livraria e papelaria, academia e bicicletário;

Ambientes de descompressão: sala de jogos, música, leitura, etc;

Vantagens e descontos em lojas e serviços de diversos parceiros no Brasil e na América Latina;

Incentivo a cursos de idiomas.

Etapas do processo:



Inscrições: de 03/08/2022 a 05/09/2022;

Testes Online (setembro);

Desafio Itaú (outubro);

Imersão Itaú (novembro);

Entrevista final (novembro/dezembro);

Previsão de início do programa: Janeiro/2023.

Como se inscrever



O candidato pode se inscrever no site traineefeitocomvoce.com.br até o dia 5 de setembro.

Com O Tempo