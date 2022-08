Siderúrgica em Sete Lagoas divulga vagas de emprego para PCD's. Confira:

TEMOS VAGAS PARA PCD NA SDS SIDERÚRGICA

Estamos contratando PCD para limpeza, produção e descarga de carvão.

Benefícios: Salário fixo + Plano de saúde + Plano odontológico + Seguro de vida + lanche + cesta básica + Ônibus fretado e Vale alimentação.

SOBRE NÓS:

A SDS é uma siderúrgica do Grupo S&D, de alta eficiência, com independência energética, já que usa 100% do carvão vegetal advindo das próprias florestas plantadas

Encaminhar currículo para o WhatsApp 31 972449258 ou e-mail rh@sdsider.com.br

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.