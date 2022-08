Sebrae Minas e cerveja Stella Artois promovem curso gratuito para empreendedoras da gastronomia

Mulheres que atuam no setor da gastronomia em todo o país podem se inscrever para a série de palestras que serão realizadas pelo Sebrae Minas, em parceria com a cerveja Stella Artois, durante o mês de agosto. A capacitação tem o objetivo de apoiar as empreendedoras a melhorarem a presença e o engajamento dos seus negócios nas redes sociais. São 1,8mil vagas disponíveis, e as interessadas podem participar de até três dos sete módulos oferecidos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste formulário on-line.

Foto: Divulgação

Entre os temas abordados estão desde oportunidade para quem deseja ter influência digital no negócio, até estratégias para aumentar as vendas a partir da montagem de pratos e do posicionamento da marca, passando por técnicas para o aprimoramento em aspectos como fotografia, produção de conteúdos e criação e edição de vídeos.

A primeira palestra, em 1º de agosto, traz como tema “A história das mulheres na gastronomia”, com a chef Bruna Martins, promovendo uma discussão sobre sua trajetória empreendedora, apresentando seus desafios, dificuldades e aprendizados. A analista do Sebrae Minas Michelle Chalub explica que a iniciativa visa colocar as mulheres em evidência no segmento, oferecendo inspiração e suporte técnico. “Vamos oferecer ferramentas e orientações para ampliar e fortalecer a presença digital dos negócios, conectando as empreendedoras com os clientes”, ressalta.

“Stella Artois é apaixonada por gastronomia e hoje, sendo uma marca inserida neste universo, vimos que ainda falta muita visibilidade para mulheres do ramo, elas ainda não têm o reconhecimento e mérito que merecem. Por isso, nós queremos fomentar o protagonismo feminino na gastronomia, ajudando a trazer luz para as verdadeiras estrelas da culinária profissional”, comenta Maria Júlia Casarini do Marketing de Stella Artois.

Ao final da programação, no dia 30 de agosto, será lançada a 2ª turma do projeto “Elas na Gastronomia”. O movimento foi idealizado pelo Sebrae para reconhecer a competência e o talento das mulheres no comando de negócios da alimentação, incentivando o desenvolvimento de suas características empreendedoras e capacidades técnicas.

Prepara Gastronomia + Sebrae Delas

A ação integra o programa Prepara Gastronomia, que tem o objetivo de orientar donos de bares, restaurantes, lanchonetes e similares para melhorar a gestão dos seus negócios, reduzir custos de produção e torná-los mais competitivos. Também conta com apoio do Sebrae Delas, programa que estimula mulheres a empreender, gerar negócios e transformar realidades.

Programação

01/08 - A história das mulheres na gastronomia com a chef Bruna Martins

2/08 - Como ser influenciadora digital do meu negócio de alimentação

8/08 - Criação e edição de vídeos gastronômicos

9/08 - Conteúdo que engaja – planeje a sua semana

22/08 - Montagem de pratos para aumentar suas vendas

23/08 - Garçom/garçonete vendedor

29/08 - Fotografias gastronômicas

30/08 - Branding: Como posicionar a sua marca no seu negócio de alimentação e lançamento do projeto ELAS NA GASTRONOMIA.

Empreendedoras são mais conectadas

As mulheres vendem mais pelas redes sociais que os homens. Os dados do Sebrae, divulgados na 14ª edição da pesquisa “O Impacto da pandemia de coronavírus nos Pequenos Negócios”, revelam que 76% das mulheres utilizam as redes sociais, aplicativos ou internet para as vendas. Elas estão em maior número no WhatsApp (86% contra 83% masculinos), Instagram (58%/46%) e Facebook (43%/41%).

Palestras para empreendedoras da gastronomia

Em agosto (confira agenda no formulário on-line)

A partir das 17h

Inscrições no formulário on-line.

Gratuito