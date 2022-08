Fábrica de Sete Lagoas busca Líder de Manutenção para contratação imediata

Uma fábrica de Sete Lagoas está ofertando vaga de emprego de Líder de Manutenção, com contratação imediata. Os candidatos devem ter ensino técnico na área e conhecimento em informática.

Foto: ASK do Brasil / ilustração

A vaga é ofertada pela a ASK do Brasil. Os interessados liderarão o time técnico de manutenção, além de gerir peças de reposição, controle de manutenções preventivas e corretivas. O profissional precisa ter o ensino técnico completo em Mecânica, Eletrotécnica, Automação, Mecatrônica ou afins, vivência em atividades de manutenção e conhecimento intermediário do pacote office.

A empresa aponta que é desejável ter o ensino superior completo ou em andamento em Administração, Engenharias ou áreas afins. Os interessados devem enviar currículo para rh@askbrasil.com.br até o dia 18 de agosto, com pretensão salarial. Informações sobre salário, benefícios, bem como horário de trabalho será divulgado pela ASK do Brasil na entrevista.

