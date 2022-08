Uma vaga de emprego para Líder de Manutenção é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

A ASK do Brasil, com fábrica em Sete Lagoas, está com uma vaga de emprego em aberto para seleção e contratação imediata. O cargo a ser preenchido é o de Líder de Manutenção e os interessados devem enviar o currículo com pretensão salarial para o e-mail rh@askbrasil.com.br até o dia 18 de agosto de 2022, sendo que não será aceito currículo sem pretensão salarial.

Saiba mais detalhes:

O profissional irá liderar o time técnico de manutenção, garantindo o correto funcionamento da planta produtiva assim como as estruturas industriais e prediais da empresa. Será o responsável ainda pela gestão de peças de reposição, controle de manutenções preventivas e corretivas, assim como gerenciamento dos indicadores referentes ao processo.

Requisitos: Para candidatar, o profissional precisa ter o ensino técnico completo em Mecânica, Eletrotécnica, Automação, Mecatrônica ou afins, vivência em atividades de manutenção e conhecimento intermediário do pacote office. É desejável ter o ensino superior completo ou em andamento em Administração, Engenharias ou afins.

Informações sobre salário, benefícios, bem como horário de trabalho será divulgado pelo empregador no ato da entrevista.

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.