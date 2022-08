Empresa de Auto Elétrica divulga oportunidade de parceria e vagas de emprego em Sete Lagoas; confira

Uma empresa de Auto Elétrica está divulgando oportunidade de parceria e vagas de emprego em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

- Abrimos espaço para estabelecer contrato de parceria com Eletricista de Automóveis Independente (MEI) para prestar serviço na nossa empresa, ou seja, viabilizamos o espaço, as ferramentas, os veículos de trabalho e os clientes e o profissional entra com a prestação de serviço. A empresa é a Toninho Auto Elétrica, há 40 anos atendendo em Sete Lagoas.

- Vaga de horista para a função de ajudante de oficina, a única exigência é ser habilitado na categoria A.

- Vaga para auxiliar administrativo com experiencia em emissão de nota fiscal, contratação como horista.

Interessados devem entrar em contato com o telefone (31) 999863246 (whatsapp) para mais informações.

