Nado Livre Academia oferta vagas para professores de musculação

A Nado Livre Academia está ofertando duas vagas para compor o time de professores de musculação do seu complexo de academia. Os profissionais devem estar atualizados com as práticas do setor.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Os interessados devem ser graduados ou estar cursando Educação Física, com experiência em musculação e conhecimento sobre treinamento esportivo e biomecânica, além do conhecimento do Pacote Office (Word e Excel). Além disso, é diferencial o conhecimento em sistemas de tecnologia e ter feito algum curso de atualização nos últimos seis meses.

O profissional deve ser proativo, com bom relacionamento interpessoal, praticante de atividade física, além de ser aplicado e disciplinado. É pedido pela academia a disponibilidade de participação de treinamentos e cursos eventuais aos finais de semana.

Interessados devem enviar currículo para nadolivre@nadolivreacademia.com.br com o assunto no e-mail sobre a vaga.

Da redação