Confira as vagas de estágio divulgadas pelo CIEEMG em Sete Lagoas:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

VAGA Nº. 228118

Curso: FISIOTERAPIA.

Benefícios: Bolsa Auxílio 727,20 mais Auxilio Transporte.

Atividades: COLABORAR COM ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE QUEDAS E EXACERBAÇÃO RESPIRATÓRIA,

MANUTENÇÃO DE PLANILHAS ATUALIZADAS RELACIONADAS AS ROTINAS DO FISIOTERAPEUTA, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRONTUÁRIO, COLABORAR COM ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO GERENCIAMENTO DE CASOS ESPECIAIS (GCE); COLABORAR COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (PALESTRAS, FEIRAS, DINÂMICAS) JUNTO A EMPRESAS PARCEIRAS, CONTRIBUIR COM A ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS FISIOTERAPÊUTICOS, REALIZAR AÇÕES DENTRO DAS MARATONAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, ACOMPANHAR O FISIOTERAPEUTA NAS ATIVIDADES PERTINENTES À ROTINA.

Horário: 08:00 as 14:00.

Requisitos: Cursando Fisioterapia, a partir do 8° período.

Local de Estágio: Bairro Centro, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 226790

Curso: ADMINISTRAÇÃO.

Benefícios: Bolsa Auxílio 727,20 mais Auxilio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO CLIENTE, CONFERENCIA DE ARQUIVO DOCUMENTAL, ACOMPANHAR O FLUXO OPERACIONAL PERTINENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS.

Horário: 07:00 as 13:00.

Requisitos: Cursando Administração, a partir do 2° período.

Local de Estágio: Bairro Boa Vista, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 227538

Curso: ENSINO MÉDIO.

Benefícios: Bolsa Auxílio 400,00 mais Auxilio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NO ATENDIMENTO E RESPONDER REDES SOCIAIS, ORGANIZAR E CONFERIR ESTOQUE, ATENDER CLIENTES.

Horário: 08:00 as 13:00

Requisitos: Cursando Ensino médio.

Local de Estágio: Bairro Jardim Europa, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 227161

Curso: PUBLICIDADE E PROPAGANDA OU MARKETING OU COMUNICAÇÃO SOCIAL OU JORNALISMO.

Benefícios: Bolsa Auxílio 727,20 mais Auxilio Transporte.

Atividades: REALIZAR ATIVIDADES ROTINEIRAS E OPERACIONAIS DE SUPORTE GERAL À ÁREA; ORGANIZAR ARQUIVOS, MATERIAIS E DOCUMENTOS; PRESTAR SUPORTE À EQUIPE NA ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E AÇÕES DE MARKETING; ORGANIZAR E CATALOGAR TODAS AS NOTÍCIAS E MATERIAIS RELACIONADAS À UNIMED SETE LAGOAS VEICULADAS EM SITES, JORNAIS E REDES SOCIAIS (CLIPPING); CRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LAYOUT PARA CAMPANHAS E COMUNICADOS, CONFORME DIRETRIZES DA CENTRAL DA MARCA UNIMED; DAR SUPORTE PARA COTAÇÃO E ORÇAMENTO DE MATERIAIS; OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CARGO.

Horário: 12:00 as 18:00.

Requisitos: Cursando Publicidade e Propaganda ou Marketing ou Comunicação Social ou Jornalismo.

Local de Estágio: Bairro Boa Vista, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 226169

Curso: TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO.

Benefícios: Bolsa Auxílio 450,00 mais 50,00 de Auxilio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELABORAR PLANILHAS, COOPERAR NA CAPTACAO DE NOVOS CLIENTES, MARKETING.

Horário: 08:00 as 14:00.

Requisitos: Cursando Técnico em Administração.

Local de Estágio: Bairro Nova Cidade, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 226167

Curso: ADMINISTRAÇÃO.

Benefícios: Bolsa Auxílio 650,00 mais 50,00 de Auxilio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELABORAR PLANILHAS, COOPERAR NA CAPTACAO DE NOVOS CLIENTES, MARKETING.

Horário: 08:00 as 14:00.

Requisitos: Cursando Administração.

Local de Estágio: Bairro Nova Cidade, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 227442

Curso: LOGISTICA OU TECNICO EM LOGISTICA.

Benefícios: Bolsa Auxílio 600,00 mais 100,00 de Auxilio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NA ENTRADA E SAIDA DE TODOS OS ITENS DA LOJA E COOPERAR NAS VENDAS.

Horário: Segunda a Sexta 08:00 as 13:00 e Sábado 08:00 as 12:00.

Requisitos: Cursando Logística ou técnico em logística.

Local de Estágio: Bairro Industrias, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 227440

Curso: TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO.

Benefícios: Bolsa Auxílio 400,00 mais Auxilio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NO CONTROLE FINANCEIRO, APOIAR NO CONTROLE DE ESTOQUE E DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

Horário: Segunda a Sábado 07:00 as 12:00.

Requisitos: Cursando Técnico em Administração.

Local de Estágio: Bairro Centro, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 227522

Curso: APRENDIZ.

Benefícios: Salario 774,99 mais Vale Transporte.

Atividades: APRENDIZ ADMINISTRATIVO.

Horário: 08:30 as 14:30.

Requisitos: Cursando Ensino Médio ou Concluído, a partir de 18 anos.

Local de Estágio: Bairro Industrias, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 227551

Curso: MARKETING.

Benefícios: Bolsa Auxílio 800,00 mais Auxilio Transporte.

Atividades: AUXILIAR EM POSAGENS DAS REDES SOCIAIS, CRIAR PROPAGANDAS DE VENDAS E LOCACOES DE IMOVEIS.

Horário: 12:00 as 18:00.

Requisitos: Cursando Marketing.

Local de Estágio: Bairro Centro, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 224058

Curso: ADMINISTRAÇÃO.

Benefícios: Bolsa Auxílio de 500,00 mais Auxilio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NA GESTAO DE EMPRESA, APOIAR NO LANCAMENTO DE NOTA FISCAL, AUXILIAR NO FINANCEIRO, COOPERAR NA ARQUIVACAO DE DOCUMENTOS E PREENCHER PLANILHAS.

Horário: 6Horas/Dia.

Requisitos: Cursando Administração, 1º ao 7º período.

Local de Estágio: Bairro Vila Brasil, Sete Lagoas MG.

VAGA Nº. 227083

Curso: ENSINO MÉDIO OU CONCLUÍDO.

Benefícios: Salário 854,04 mais Vale Transporte.

Atividades: ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ENVIO DE E-MAILS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, APURAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E SUPORTE A ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO PESSOAL.

Horário: 08:00 as 14:00.

Requisitos: Cursando Ensino médio ou Concluído.

Local de Estágio: Bairro Santa felicidade, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 223982

Curso: LETRAS (INGLÊS).

Benefícios: Bolsa Auxílio 600,00 mais 100,00 de Auxílio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AULAS DE IDIOMAS CONFORME O CONTEUDO, COOPERAR NA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÕES E COLABORAR NO DESENVOLVIMENTO NOS TRABALHOS PRATICOS COM AULA.

Horário: 6Horas/Dia.

Requisitos: Cursando Letras (Inglês), 1º ao 7º período, ter inglês fluente/intermediário.

Local de Estágio: Bairro Boa Vista, Sete Lagoas MG

VAGA Nº. 223982

Curso: ENSINO MÉDIO.

Benefícios: Bolsa Auxílio 600,00 mais 100,00 de Auxílio Transporte.

Atividades: AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AULAS DE IDIOMAS CONFORME O CONTEUDO, COOPERAR NA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÕES E COLABORAR NO DESENVOLVIMENTO NOS TRABALHOS PRATICOS COM AULA.

Horário: 6Horas/Dia.

Requisitos: Cursando Ensino Médio, ter inglês fluente/intermediário.

Local de Estágio: Bairro Boa Vista, Sete Lagoas MG

Interessados deverão fazer inscrição no site: www.cieemg.org.br

E enviar currículo para o e-mail: vagas.setelagoas@cieemg.org.br

Obs: Colocar no assunto do e-mail o número da vaga.

Para mais informações, favor entrar em contato pelo telefone: (31)3774-1528