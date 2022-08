Os editais do concurso para trabalhar no Senado Federal foram divulgados nesta terça-feira (23) pela Diretora-Geral do Senado Federal. Ao todo, há 1.014 vagas para ensino superior com salários que chegam a R$ 33 mil.

Concurso do Senado tem salário de até R$ 33 mil; confira vagas — Foto: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

As inscrições começam às 16h desta terça e vão até o dia 21 de setembro. As taxas de inscrição variam entre R$ 55 e R$ 94, conforme a vaga. As incrições devem ser feitas pelo site da FGV. 22 As provas acontecerão no dia 6 de novembro em todas as capitais

Veja as vagas:

Analista legislativo, com salários entre R$ 6.844,84 e R$ 19.052,92 (somadas as gratificações). Confira o edital.

Técnico legislativo. R$ 4.449,16 e R$ 14.978,63 (somadas as gratificações). Confira o edital.

Advogado. R$ 7.970,84 e R$ 25.490,84 (somadas as gratificações). Confira o edital.

Consultor legislativo. R$ 7.970,84 e R$ 25.490,84 (somadas as gratificações). Confira o edital.

Com O Tempo