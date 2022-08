Prefeitura de Lagoa Santa divulga Processo Seletivo na área da saúde

No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Lagoa Santa divulga a realização do Processo Seletivo que tem como objetivo a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis técnico e superior, a fim de Estratégia da Saúde da Família, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Centro de Apoio Psicossocial e/ou serviços substitutivos em Saúde Mental e o Programa Melhor em Casa.

Foto: Reprodução/Internet

As oportunidades são para os cargos de Médico de Família e Comunidade; Médico Psiquiatra; Médico Psiquiatra ou Neurologista ou Pediatra com formação em Saúde Mental; Médico da Família e Comunidade Pediatra; Médico da Família e Comunidade Pediatra Ginecologista; Técnico de Enfermagem da Família e Comunidade e Técnico de Enfermagem.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de níveis técnico e superior, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar em carga horária de 20 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.301,45 a R$ 14.206,05 ao mês, além de outros benefícios.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 8h do dia 29 de agosto de 2022 até às 23h59 do dia 23 de dezembro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

