Senac em Sete Lagoas contrata docente para o curso de Cuidador de Idoso

O Senac em Sete Lagoas está com vaga aberta para o cargo de Instrutor de Formação Profissional para ministrar aulas no curso de Cuidador de Idoso. Interessados devem se inscrever por meio do site (https://www.mg.senac.br/paginas/trabalheconosco.aspx) até 04 de setembro.

Foto: Reprodução/DiegoTomaz

O profissional será responsável por ministrar aulas e participar dos programas de gestão e qualidade promovidos pela Unidade Senac e outras atividades pedagógicas relacionadas ao cargo. Para se candidatar, é necessário ter formação na área da saúde, preferencialmente Enfermagem, e experiência profissional, além de residir em Sete Lagoas ou ter fácil acesso à cidade. A vagas é extensiva a Pessoas com Deficiência (PCD).

Banco de Talentos

O Senac também está cadastrando Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados pelo INSS para o Banco de Talentos. Para participar do processo seletivo, o interessado deve acessar o site do Senac.

Sobre o Senac em Sete Lagoas

A unidade oferece cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA​, além do ensino técnico com os cursos em Administração, Segurança do Trabalho e Logística. Outra opção é a modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados.

Serviço:

Vaga para Instrutor em Sete Lagoas

Inscrições: https://www.mg.senac.br/paginas/trabalheconosco.aspx

Endereço do Senac em Sete Lagoas: Rua José Duarte de Paiva, 775 - Vila Santa Helena

Mais informações: (31) 3779 - 6200