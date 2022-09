Inscrições para o concurso do Samu encerram nesta sexta em MG: salários chegam a R$ 8 mil

As inscrições para o processo seletivo do concurso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encerram nesta sexta-feira (2). As vagas são para as cidades de Brumadinho, Esmeraldas, Juatuba, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas, na região Metropolitana de Belo Horizonte, e Bonfim, no Centro-Oeste do estado.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Podem se inscrever enfermeiros, técnicos, médicos e condutores socorristas. Os salários variam entre R$ 1.551,10 e R$ 8.346,00. São 84 vagas ao todo.

Conforme edital, a contratação será imediata. Os interessados podem realizar inscrição e obter mais informações no site do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (Cisurg).

Confira as vagas:

Brumadinho e Juatuba

Condutor Socorrista, Enfermeiro, Médico e Técnico de Enfermagem.

Bonfim, Esmeraldas, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas

Condutor Socorrista e Técnico de Enfermagem.

Com Itatiaia