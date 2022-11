Inscrição para concurso do Corpo de Bombeiros, com salário de até R$ 7.175, começa nesta segunda

As inscrições para concurso público do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram abertas hoje, dia 7 de novembro. Ao todo serão disponibilizadas 385 vagas, divididas em 3 editais para cargos de oficiais e soldados, com salário inicial de até R$ 7.175,30. Dentre os requisitos mínimos para a realização do concurso estão: ter idade de entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros), Ensino Médio Completo, aptidão física, entre outros descritos nos Editais.

Bombeiros abrem concurso — Foto: Douglas Magno/O Tempo

As inscrições vão desta segunda-feira (7 de novembro) até o dia 8 de dezembro, pelo site dos Bombeiros de Minas e do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. As taxas são as seguintes:

CFO (oficiais): R$ 220,00

CFSd/BM (soldado): R$ 101,00

CFSdE/BM Especialista (soldado especialista): R$ 101,00

Quando vai ser o concurso do bombeiro 2022? As Provas Objetivas serão realizadas nas seguintes datas:

Curso de Formação de Oficiais (CFO): 12/02/2023.

Curso de Formação de Soldados (CFSd/BM): 21/01/2023.

Curso de Formação de Soldados Especialistas (CFSdE) do CBMMG: 21/01/2023.

Curso de Formação de Oficiais dos Bombeiros (CFO/BM):

21 vagas: 18 masculinas e 03 femininas.

A prova objetiva da primeira fase, acontecerá nas cidades onde estão lotados os Comandos do CBMMG, sendo: Belo Horizonte e Região Metropolitana (1º COB), Uberlândia (2º COB), Juiz de Fora (3º COB), Montes Claros (4º COB), Governador Valadares (5º COB), Poços de Caldas (6º COB).

Curso de Formação de Soldados (CFSd/BM):

324 vagas: 291 vagas masculinas e 33 femininas;

As provas objetivas da primeira fase ocorrerão nas seguintes cidades: Região Metropolitana de Belo Horizonte (1º COB), Uberlândia (2º COB), Juiz de Fora ( 3º COB), Montes Claros (4º COB), Governador Valadares (5º COB), Poços de Caldas (6º COB), Varginha (6º COB/9º BBM), Uberaba (2º COB/8º BBM), Divinópolis (1º COB/10º BBM), Ipatinga (5º COB/11º BBM), Teófilo Otoni (5º COB/6º BBM).

Curso de Formação de Soldados Especialistas do CBMMG (CFSdE) :

40 vagas, sem separação por gênero; Motomecanização:

08 vagas para Mecânico - Motor à Diesel;

02 Eletricista;

Comunicações:08 Desenvolvedor ; 02 Técnico em Telecomunicações;

Qual salário do concurso bombeiros de Minas?



O Salário inicial para o CFO do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar (QOBM) é de R$ 7.175,30 (sete mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos), além de abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor. Já as 324 vagas do CFSd/BM a remuneração com o valor inicial é de R$ 4.360,83, além de, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor. Para as 40 vagas do CFSd/BM a remuneração com o valor inicial é de R $4.360,83, além de, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor.

Caso o candidato que não tenha disponibilidade de equipamento e internet o CBMMG irá disponibilizar, de segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h, o acesso para a realização da inscrição nos lugares indicados nos Editais. Às quartas-feiras o horário de atendimento é das 9h às 12h. Não há atendimento em feriados.

Com O Tempo