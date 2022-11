MUNDO SENAI: Feira Contrate-me seleciona candidatos para 6 mil vagas de emprego pelo Brasil

De terça (8) a quinta-feira (10), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial realiza o Mundo SENAI, evento promovido de maneira simultânea nos 26 estados do país e no Distrito Federal. Mais de 350 unidades terão oficinas, visitas guiadas e palestras para mostrar à comunidade as opções de cursos e a infraestrutura das escolas.

Neste ano, o formato será híbrido e, além das atividades presenciais para ajudar jovens e adultos a conhecerem as profissões industriais, haverá palestras on-line sobre carreira e a Feira de Talentos Contrate-me virtual, com vagas para candidatos de todo Brasil. A quarta edição da feira terá mais de 6 mil oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz, de diferentes áreas e níveis de formação.

Confira a programação presencial nos estados, as palestras on-line e a Feira Contrate-me no site do Mundo SENAI

"Como instituição de educação profissional, o SENAI está preocupado com a empregabilidade de seus alunos e em ajudar as empresas a encontrarem mão de obra qualificada para suas vagas. Pela primeira vez, juntamos o Mundo SENAI, que já é um evento tradicional para a comunidade conhecer as nossas escolas, com a Feira Contrate-me, que é on-line e tem o objetivo de promover o encontro entre quem quer contratar e quem está em busca de emprego”, destaca o superintendente de Educação Profissional e Superior do SENAI, Felipe Morgado.

São vagas como eletricista, mecânico, técnico em manutenção, analista de marketing digital, coordenador de operações financeiras, analista de logística e designer. Entre as mais de 30 empresas participantes estão Grupo Soma, Seara Alimentos, Gerdau, Brasil BioFuels e CSN Mineração.

Candidatos são avaliados por competências técnicas e socioemocionais

O processo será pela plataforma Contrate-me, que utiliza inteligência artificial para selecionar os candidatos. Quando a empresa abre uma vaga, a plataforma realiza uma análise que considera não só as competências técnicas listadas no currículo dos perfis cadastrados, mas também as competências socioemocionais.

“Atualmente, as competências socioemocionais, também chamadas de soft skills, são consideradas pelos recrutadores tão importantes quanto as competências técnicas. Então, os candidatos devem se atentar à formação e ao perfil profissional, buscar o desenvolvimento pessoal e novos conhecimentos, porque o mundo do trabalho está se transformando com as tecnologias", recomenda Morgado.

Com a análise das competências socioemocionais, as empresas recebem uma lista mais assertiva dos candidatos para dar continuidade ao processo seletivo. Para se candidatar às vagas, os interessados devem ter o cadastro na Plataforma Contrate-me.

Até o início de novembro, a plataforma já contava com mais de 168 mil perfis cadastrados e cerca de 1.900 empresas, que, após o evento, vão continuar realizando seus processos seletivos pelo sistema. A última edição da Feira Contrate-me, em maio deste ano, teve mais 8.200 visitas ao evento virtual, que incluía as palestras, e 6.200 candidaturas às vagas.

