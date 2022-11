Uma vaga de Estágio em Setor de Compras é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Estamos com vaga de estágio em aberto e buscamos alunos que tenham interesse em aprender, com capacidade de negociação; disposição para construir uma boa relação com fornecedores; clareza na comunicação; facilidade de relacionamento com os demais setores da empresa; ter disciplina, responsabilidade e vontade de crescer;gostar de trabalhar em equipe de forma colaborativa.

Informações da vaga estágio de compras:

Não exigimos experiência

É necessário estar cursando faculdade Administração ou logística ;

Conhecimento intermediário no pacote office;

Bolsa: R$ 700,00 (setecentos reais)mensais

Carga horária: 30 horas semanais (6hs diárias) de segunda a sexta-feira de 9h às 16h;

Auxílio transporte (valor de acordo com a passagem de ônibus) e seguro de vida

Atribuições de Estágio em Setor de Compras:

Receber, analisar e cotar valores em relação à solicitação de compras;

Auxiliar e alimentar o sistema com propostas de preços de produtos e serviços;

Atualizar e negociar propostas de preços junto ao fornecedor;

Realizar cadastro de fornecedores;

Acompanhar prazos de entrega de Autorização de Fornecedores e vencimento de contratos;

Realizar e comunicar prorrogação de Autorização de fornecimento aos fornecedores;

Conferir dados de nota fiscal de viagens, produto e serviços adquiridos;

Acompanhar o recebimento dos pedidos de compra e solicitar atesto;

Acompanhar, realizar e emitir ordens de pagamento para envio ao financeiro;

Realizar lançamento de pedidos de adiantamento, acerto de adiantamento, diária e compras/serviços no sistema de gestão;

Dar suporte nas demais rotinas inerentes ao setor.

--

Interessados deverão enviar currículo com o assunto: Vaga de estágio compras para o e-mail imaculada.marques@faped.org.br