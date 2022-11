Empresa de Sete Lagoas procura por auxiliar de gestão em materiais químicos

Está sendo ofertado pela ASK do Brasil, empresa com filial em Sete Lagoas, vaga para auxiliar de gestão de materiais químicos.

Foto: divulgação ASK do Brasil

O candidato deve ter formação técnica completa em Química, com CRQ ativo, além de de ter disponibilidade de horário de trabalho e conhecimento do pacote Office de informática.

Os interessados devem enviar currículo para rh@askbrasil.com.br até a segunda-feira que vem (21). Informações sobre salário, horário de trabalho e benefícios serão repassados no momento da entrevista.

Da redação

