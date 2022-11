Uma vaga de emprego para Auxiliar de Produção é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Desejável: Experiência em indústria. Segunda a quinta das 07:00 as 16:30 e sexta das 07:00 as 15:30.



(Sete Lagoas e região).



* SALARIO MAIS BENEFÍCIOS

*vale-alimentação *plano de saúde Unimed

*plano odontológico Bradesco

*convênio com farmácias

*alimentação na empresa

*vale-transporte (não desconta da folha de pagamento)



Interessados enviar currículo com contato de telefone (WhatsApp) para: ricardo.alan@sidertec.ind.br

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.