Democrata oferece vaga de estágio a estudantes de Educação Física; veja edital

A vaga é para Estágio Extracurricular em Educação Física, com carga horária de 20 horas semanais e 04 meses de duração (início em 06/12/2022 e término em 08/04/2023), destinada a aluno(a) matriculado no curso de Educação Física, a partir do 4º período.

Foto: Democrata Futebol Clube/Divulgação.

Será concedida uma bolsa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, desde que respeitada a carga horária e atribuições definidas.

O processo seletivo será realizado em 02 (duas) etapas. Para se inscrever para o processo seletivo o aluno(a) deverá estar matriculado no curso de Educação Física, a partir do 4o período:

Etapa 1: Apresentação de curriculum vitae atualizado.

Etapa 2: Entrevista com o Orientador de estágio.

O candidato que melhor se encaixar no perfil definido pelo Departamento Multidisciplinar de Saúde do Democrata Futebol Clube, é quem ocupará a vaga de estágio.

Para se inscrever envie um e-mail para contato@democratajacare.com.br, com o assunto ”vaga de estágio – Educação Física”, informando nome completo, telefone de contato, faculdade em que cursa Educação Física e o período.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 22/11/2022. Inscrições após essa data não serão aceitas.

Mais informações devem ser vistas neste edital.

