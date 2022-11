Hemominas abre processo seletivo para profissionais de diversas áreas

A Fundação Hemominas abre 128 vagas de contratação temporária, em diversas áreas, para atender à necessidade de excepcional interesse público. As vagas autorizadas no Edital PRE Nº 03/2022 são para as categorias profissionais e unidades disponibilizadas neste link, em “Ofertas de vagas”. A inscrição de candidatos será no período de 21/11 a 2/12/2022, até as 17h.

Para o preenchimento e cadastro dos dados curriculares, o candidato deverá criar uma conta no Sistema Hemocurrículo, neste link, observando os pré-requisitos constantes no edital.

As inscrições somente serão efetivadas a partir da vinculação do cadastro com a vaga oferecida, devendo o candidato cadastrado monitorar a disponibilidade da vaga para a categoria profissional para a qual deseja concorrer.

Acesse o quadro de vagas aqui.

