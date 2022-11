SEBRAE-MG oferece curso online e gratuito sobre como aumentar suas vendas

Diante de um cenário cada vez mais competitivo e em constantes mudanças, é fundamental conhecer a importância do planejamento em todo o processo de vendas, sejam internas ou externas, para o alcance dos objetivos esperados. Diante disso o SEBRAE-MG oferece em seu site gratuitamente o curso "Como turbinar suas vendas".

Foto: Gerd Altmann/Pixabay.

Você já parou para pensar que, no processo de venda de um produto, existem técnicas e conhecimentos a serem adotados? Pois é, com o material certo você saberá como turbinar suas vendas e, assim, conquistar um faturamento maior na sua empresa.

No curso Como turbinar suas vendas, o aluno conhecerá as características dos seus produtos ou serviços para oferecer os benefícios certos a cada cliente. Saberá como se preparar para vender bem, como descobrir as necessidades do seu consumidor e despertar nele o interesse pela compra.

Os 4 (quatro) módulos deste curso contemplam:

Os elementos do processo de vendas

O que um vendedor precisa saber

Entendendo o cliente

Vendas passo a passo

O curso tem duração de 3 horas e certificado de conclusão ao final. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Da Redação com SEBRAE-MG.