Escola Técnica abre processo seletivo para contratar professores do curso de Edificações e psicólogo

A Escola Técnica Municipal publicou nesta segunda-feira, 21 de novembro, dois editais de processos seletivos para contratação de professores de cursos profissionalizantes e de psicólogo. Nos dois casos, as inscrições serão abertas nesta terça-feira, 22, e encerradas no dia 25 (14h às 20h). A previsão de início nos cargos é fevereiro de 2023.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O EDITAL (https://fumeponline.setelagoas.mg.gov.br/secretarias-e-orgaos/744-processo-seletivo-simplificado-para-professores) do processo para contratação de professores disponibiliza vagas no curso de Edificações em duas especificações para quem tem bachalerado em Engenharia Civil: Materiais e Construção e Resistência dos Materiais. Também há uma vaga para professor de Inglês para atuação em diversos cursos para quem tem licenciatura plena em Letras com habilitação em Português/Inglês. Os currículos apresentados no ato da inscrição serão avaliados nos dias 29 e 30 de novembro e em 6 e 7 de dezembro será realizada a etapa de entrevistas e aulas experimentais. O resultado final será divulgado no dia 12.

Para a vaga de Psicólogo, outro EDITAL (https://fumeponline.setelagoas.mg.gov.br/secretarias-e-orgaos/745-processo-seletivo-simplificado-para-psicologo) define como etapas a avaliação curricular e entrevistas seguindo os mesmo prazos do outro processo. O resultado final também será divulgado no dia 12. Neste caso, a carga horária mensal é de 20 horas.

