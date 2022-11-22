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Vagas de emprego para Vendedor de Consórcio são divulgadas em Sete Lagoas

Confira as vagas de emprego para Vendedor de Consórcio que são divulgadas em Sete Lagoas:

Foto ilustrativa/Reprodução: InternetFoto ilustrativa/Reprodução: Internet

2 VAGAS PARA VENDEDORES DE CONSORCIO / COMEÇO IMEDIATO

REQUISITOS :

EXPERIENCIA EM VENDAS

ENSINO MÉDIO COMPLETO

NOTEBOOK PRÓPRIO

TRABALHO EM EQUIPE

CONHECIMENTO EM INFORMATICA BÁSICA

 

VANTAGENS:

PAGAMENTO DE COMISSÃO SEMANAL

PREMIAÇÃO POR METAS BATIDAS

MAIOR COMISSIONAMENTO DE SETE LAGOAS.

VALE TRANSPORTE

INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO PARA :

contato@vbconsorcios.com.br

OU PARA O NUMERO : (31)9 9453-8944


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