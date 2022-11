Informática: confira os 5 empregos mais buscados no ano de 2022

Com a informatização dos diversos tipos de profissões, nao é à-toa que as vagas de emprego mais procuradas estejam ligadas ao meio digital. Uma agência de empregos listou os cinco trabalhos mais procurados pelos candidatos a recolocação no mercado e todas elas são ligadas à indústria tecnológica.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com a empresa, foram realizadas análises "das ofertas de emprego disponíveis em seu site, bem como um trabalho de pesquisa para obter informações através de diferentes fontes secundárias", comenta.

Estes são 5 dos empregos mais procurados em 2022:



Especialistas em comércio eletrônico

Após a pandemia, os negócios on-line cresceram massivamente, tornando-se um modelo de negócios muito atraente e lucrativo em 2022. Portanto, são necessários especialistas neste campo para desenvolver e fazer crescer o negócio.



As habilidades mais procuradas para este trabalho são: conhecimento de tecnologia e logística, habilidades analíticas e conhecimento do mercado e habilidades de negociação.

O salário médio de um especialista em comércio eletrônico em Brasil está entre R$ 3.293 - R$ 8.721 mensais.



Especialista em posicionamento SEO

Como no trabalho anterior, a otimização dos mecanismos de busca é de vital importância para a sobrevivência e o crescimento das empresas online, razão pela qual os especialistas em SEO são essenciais para eles.



As habilidades mais procuradas para este trabalho são: pesquisa e análise por palavra-chave, conceitos básicos de codificação, uso de ferramentas específicas e análise e visão estratégica.

O salário médio de um especialista em SEO em Brasil está entre R$ 2.150 R$ 10.200 mensais.



Grandes especialistas em dados (BIG DATA)

Devido à digitalização, as empresas obtêm uma grande quantidade de dados todos os dias e, a fim de coletá-los, armazená-los e analisá-los, novas tecnologias e pessoas que os dominaram devem ser utilizadas. Graças à quantidade de dados obtidos diariamente, as empresas podem oferecer a seu público o que realmente procuram, identificar falhas e necessidades do mercado, entre muitos outros dados.

Esta informação é convertida em aumento de vendas e, com ela, o crescimento da empresa. As habilidades mais exigidas para este cargo são: alta habilidade em informática, análise quantitativa, resolução de problemas, conhecimento em mineração de dados e linguagens de programação, entre outras habilidades.



O salário médio de um especialista em Dados em Brasil está entre R$ 3.550 R$ 15.500 mensais.



Especialista em Segurança Cibernética

Algo de vital importância nas empresas é conseguir a máxima proteção e segurança das informações da empresa, e por isso elas precisam de especialistas em cibersegurança em seu pessoal para poder aplicar todas as estratégias e aplicações para garantir a máxima segurança.



As habilidades mais procuradas para este trabalho são: conhecimento de hardware e software de rede, habilidades de informática especializada e conhecimento de sistemas de computação, redes, hardware e software, entre outras habilidades.



O salário médio de um especialista em segurança cibernética em Brasil está entre R$ 2.050 R$ 12.550 mensais.



Especialistas em Marketing Digital

Os especialistas em marketing digital são outra parte fundamental das empresas, e ainda mais para as empresas online. Eles são responsáveis por identificar as necessidades do mercado e criar uma estratégia para aumentar as vendas, a visibilidade e a autoridade da marca no setor em que ela opera.



O marketing é uma disciplina que teve que inovar e atualizar devido ao gigantesco processo de digitalização que estamos experimentando atualmente. Por este motivo, os especialistas em marketing digital são essenciais tanto nos modelos de negócios online quanto nos tradicionais.

As habilidades mais exigidas para este cargo são: conhecimento em SEO e SEM, conhecimento no uso das mídias sociais, conhecimento em conteúdo de marca e conhecimento em branding pessoal, entre muitas outras habilidades.

O salário médio de um especialista em marketing digital em Brasil está entre R$ 1.850 R$ 11.850 mensais.



Da redação