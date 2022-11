Escola Técnica Municipal divulga resultado do processo seletivo de nove cursos profissionalizantes

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) divulgou na tarde desta quarta-feira, 23 de novembro, o resultado do processo seletivo referente ao 1º semestre de 2022. As provas foram aplicadas no último dia 5 de novembro de maneira presencial com total organização. O prazo de matrícula da primeira chamada dos classificados será aberto na próxima terça-feira, 29, e vai até quinta, 1º de dezembro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Foram aprovados candidatos dos cursos de Administração, Análises Clínicas, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica, Meio Ambiente, Metalurgia e Química. “Mais uma vez nossa Escola Técnica deu seu exemplo e fez um processo seletivo de alto nível. Parabéns aos aprovados, a participação nos cursos é uma porta aberta para o mercado de trabalho”, comentou Cláudio Caramelo, presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), mantenedora da ETMSL.

O resultado final com a lista da ordem de classificação está disponível no site da instituição (fumeponline.setelagoas.mg. gov.br). Cada curso oferece 20 vagas e também foram divulgados os nomes da lista de espera. A primeira chamada vai de 29/11 a 01/12, a segunda chamada será dia 5 de dezembro, a terceira dia 6 e a quarta e última no dia 7, caso haja desistência.



A matrícula de todos os candidatos aprovados na primeira chamada será realizada na secretaria da Escola Técnica, de 14h às 20h, de 29 de novembro a 1º de dezembro. No ato, os alunos devem apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou declaração de conclusão do Ensino Médio, carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone recente), título de eleitor (maiores de 18 anos), comprovante de quitação do serviço militar (maiores de 18 anos) e foto 3x4.

