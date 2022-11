Uma vaga de emprego para Estoquista é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Vaga para funcionário com experiência na área de estoque

Atividades Desenvolvidas: Organização, conferência e controle de estoque, e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data entrada, lança NF no programa, que tenha uma digitação em nível avançado.

Horário de Trabalho De Segunda a sexta de 7:30hs ás 17:30hs, sábados alternados.

Salário da categoria

Interessados devem enviar currículo para o e-mail: fiscalempilhasete@hotmail.com

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.