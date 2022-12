Uma vaga de emprego para auxiliar de transportes é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

DESCRIÇÃO DA VAGA:

• Executar atividades de carga, descarga e movimentação de mercadorias;

• Conferir as cargas a serem entregues;

• Certificar que não há avaria ou violações nos volumes;

• Paletizar as mercadorias, conforme necessidade da carga;

• Executar rotinas diárias de limpeza e organização do terminal;

• Executar as atividades conforme as orientações e prioridades dos serviços

determinados por seu superior imediato;

• Usar adequadamente os uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários;

• Executar outras tarefas correlatas, conforme solicitação do superior imediato.

Candidatos devem entrar em contato pelo WhatsApp: (31)99153-8555

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.