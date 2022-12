Fhemig abre credenciamento para médicos no Complexo de Urgência e Emergência em BH

A Fundação Hospital do Estado de Minas Gerais (Fhemig) publicou na quarta-feira (30/11) edital para credenciamento de médicos interessados em atuar no Complexo de Urgência e Emergência (hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins), em Belo Horizonte. As primeiras inscrições podem ser feitas até o dia 5/12. Os médicos credenciados serão chamados, quando necessário, para prestar o plantão de 12 horas, de modo autônomo e eventual, para suprir a escala e assegurar a assistência hospitalar nas unidades.

Hospital João XIII em Belo Horizonte, um dos locais de trabalho para os interessados. Foto: Google Street View.

O credenciamento não é um processo seletivo simplificado (PSS). Podem se inscrever tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. O cadastramento deve ser feito no site da Fhemig, neste link.

As vagas são destinadas a médicos especialistas em áreas como anestesiologia, cirurgia plástica, pediatria, ortopedia e traumatologia e neurocirurgia, e também com experiência em terapia intensiva adulto, plantão de urgência e emergência ou enfermaria de pacientes complexos.

Confira os requisitos:

1 - Médico com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) no Conselho Regional de Medicina (CRM) na especialidade de anestesiologia ou que comprove o cumprimento de pelo menos 75% da residência ou especialização em anestesiologia;

2 - Médico com RQE no CRM na especialidade de cirurgia plástica ou que comprove o cumprimento mínimo de 75% da residência ou especialização em cirurgia plástica;

3 - Médico com RQE no CRM na especialidade de pediatria ou que comprove o cumprimento de pelo menos 75% da residência ou especialização em pediatria;

4 - Médico com RQE no CRM na especialidade de ortopedia e traumatologia ou que comprove mínimo de 75% do cumprimento da residência ou especialização em ortopedia e traumatologia;

5 - Médico com RQE no CRM na especialidade de neurocirurgia ou que comprove ao menos 75% da residência ou especialização em neurocirurgia;

6 - Médico com experiência comprovada em terapia intensiva adulto, plantão de urgência e emergência ou enfermaria de pacientes complexos.

Da Redação com Fhemig.