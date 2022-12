4º GAAAe divulga aviso para contratação de Profissionais e Organizações de Saúde em Sete Lagoas

MINISTÉRIO DA DEFESA

AVISO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES E

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS PARA 2023



1. O 4º Grupo de Artilharia Antiaérea, Organização Militar delegada para viabilizar a prestação de serviços de saúde aos usuários do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), no âmbito da cidade de Sete Lagoas-MG, está realizando procedimento administrativo com o intuito de contratar Organizações Civis de Saúde (OCS) e credenciar Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para a prestação, de forma complementar, de atendimento médico, odontológico e hospitalar, para o ano de 2023.

2. Todas as informações necessárias para a contratação constam no Edital de Convocação – Inexigibilidade 11/2022, disponibilizado no sítio do 4º GAAAe (www.4gaaae.eb.mil.br) ou solicitado pelo endereço eletrônico: contratos.fusex7lagoas@gmail.com ou no endereço abaixo especificado.

3. A documentação poderá ser enviada para o Quartel do 4º GAAAe, situado na Av Duque de Caxias, Nr 01, CEP 35.701-970, Bairro Wenceslau Braz, Sete Lagoas-MG, no horário de 08:00 às 15:00 horas, até o dia 9 de dezembro de 2022.

4. Para demais informações os interessados deverão ligar para o FuSEx do 4º GAAAe – (31) 3508-9741 ou pelo e-mail (contratos.fusex7lagoas@gmail.com)

Quartel em Sete Lagoas, 22 de novembro de 2022.

JOÃO TRAVASSOS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR – Coronel

Comandante do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea