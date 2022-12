Estudo projeta salários no setor de tecnologia para 2023; demanda profissional é alta

Um estudo da International Data Corporation (IDC) indica que a receita mundial de serviços de tecnologia da informação (TI) e negócios deve crescer pouco mais de 5% em 2023. Há, entretanto, dificuldade para encontrar profissionais capacitados.

Foto: Karolina Grabowska/Pixabay.

A Pesquisa Salarial Global 2023 da Robert Walters Brasil aponta tendências de contratação para o próximo ano, bem como previsões e análises para o mercado de tecnologia. Além disso, o levantamento inclui a média salarial dos principais cargos no setor.

Segundo o documento, os pontos-chave para a contratação em TI no Brasil em 2022 foram autonomia, excelente compensação salarial com benefícios e horário de trabalho flexível. Os profissionais têm preferido oportunidades de emprego remotas e com o uso aprimorado de tecnologia, aplicativos e demais ferramentas.

Para 2023, devem ter destaque as áreas de desenvolvimento, segurança da informação e computação em nuvem. Os fatores mais valorizados pelos profissionais de TI são colegas de trabalho e cultura inspiradora, ótima remuneração com benefícios e horas de trabalho flexíveis.

Com a alta demanda por profissionais, a contratação é difícil — especialmente em cargos de direção e executivos. Os profissionais mais procurados serão desenvolvedores, arquitetos e especialistas em segurança da informação.

Recrutadores terão de ser objetivos

Raphael Carriço, gerente sênior da divisão de Tecnologia, diz que um dos principais desafios para os recrutadores ainda vai ser a alta demanda de profissionais especializados — já que há escassez de mão de obra qualificada. Com isso, é cada vez mais difícil atrair talentos e, por isso, necessário investir em remunerações mais altas e benefícios exclusivos.

É preciso, ainda, estabelecer processos seletivos objetivos e sucintos, uma vez que a quantidade de ofertas rejeitadas tem crescido. Carriço aponta a importância de oferecer feedback para informar os candidatos durante as etapas e minimizar a chance de perdê-los.

No site da Robert Walters Brasil, é possível comparar seu salário com outros do setor, bem como avaliar médias salariais de outros segmentos, se tiver interesse em mudar de área. Basta acessar a página e preencher dados profissionais e pessoais para receber um link para realizar as buscas.

Médias salariais em 2023

A alta complexidade dos projetos, que demandam especialistas, deve fazer os salários de nível técnico subirem. Para gerentes e diretores, entretanto, a tendência é que eles se mantenham. Veja, a seguir, a comparação das médias salariais de 2022 e 2023:

Analista de dados

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 9 mil a R$ 10 mil

Média salarial em 2023: de R$ 12 mil a R$ 16 mil

Analista de sistemas

Experiência: 4 a 8 anos

Média salarial em 2022: de R$ 6 mil a R$ 8 mil

Média salarial em 2023: de R$ 8 mil a R$ 10 mil

Cientista de dados

Experiência: 4 a 8 anos

Média salarial em 2022: de R$ 14 mil a R$ 18 mil

Média salarial em 2023: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Desenvolvedor

Experiência: 4 a 8 anos

Média salarial em 2022: de R$ 10 mil a R$ 12 mil

Média salarial em 2023: de R$ 10 mil a R$ 15 mil

Diretor de TI (CTO)

Experiência: +12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 35 mil a R$ 42 mil

Média salarial em 2023: de R$ 30 mil a R$ 40 mil

Engenheiro de dados

Experiência: 4 a 8 anos

Média salarial em 2022: de R$ 14 mil a R$ 18 mil

Média salarial em 2023: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Especialista em nuvem

Experiência: 4 a 8 anos

Média salarial em 2022: de R$ 8 mil a R$ 12 mil

Média salarial em 2023: de R$ 10 mil a R$ 14 mil

Especialista em segurança da informação

Experiência: 4 a 8 anos

Média salarial em 2022: de R$ 13 mil a R$ 17 mil

Média salarial em 2023: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Especialista em sistemas

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 16 mil a R$ 18 mil

Média salarial em 2023: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Gerente de desenvolvimento

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 25 mil a R$ 30 mil

Média salarial em 2023: de R$ 20 mil a R$ 30 mil

Gerente de infraestrutura

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 19 mil a R$ 20 mil

Média salarial em 2023: de R$ 15 mil a R$ 18 mil

Gerente de inteligência de negócios

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 18 mil a R$ 20 mil

Média salarial em 2023: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Gerente de segurança da informação

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 20 mil a R$ 25 mil

Média salarial em 2023: de R$ 20 mil a R$ 30 mil

Gerente de sistemas

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 18 mil a R$ 20 mil

Média salarial em 2023: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Gerente de TI

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 22 mil a R$ 30 mil

Média salarial em 2023: de R$ 25 mil a R$ 32 mil

Líder de tecnologia

Experiência: 8 a 12 anos

Média salarial em 2022: de R$ 14 mil a R$ 16 mil

Média salarial em 2023: de R$ 18 mil a R$ 22 mil

UX/UI

Experiência: 4 a 8 anos

Média salarial em 2022: de R$ 7 mil a R$ 8 mil

Média salarial em 2023: de R$ 8 mil a R$ 12 mil

Da Redação com Itatiaia.