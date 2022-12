ASK do Brasil oferta vaga de Analista de Metrologia para contratação imediata

A ASK do Brasil, empresa com fábrica em Sete Lagoas, está ofertando vaga de emprego para Analista de Metrologia para contratação imediata.

Foto: ASK do Brasil / ilustração

O profissional irá planejar, direcionar e realizar planos e testes/medições no produto, de acordo com normas internas e de clientes, para economia de custo e melhor rendimento. Além disso, ele irá monitorar o desempenho dos produtos ao longo da vida produtiva através de métodos e cronogramas definidos de acordo com procedimentos e demandas da empresa.

O candidato deve ter ensino superior completo ou técnico em Mecatrônica, Elétrica ou Eletrônica - é desejável ter formação técnica em Eletrotécnica ou Eletrônica. É exigido também o conhecimento em metrologia, MSA (Análise de Sistemas de Medição), PPAP (Processo Aprovação Peça de Produção), leitura e interpretação de desenhos, calibração de dispositivos, além do pacote Office (com foco no Excel).

Os interessados devem enviar currículo com pretensão salarial para rh@askbrasil.com.br até o dia 23 de dezembro. Arquivos sem pretensão salarial não serão aceitos. Informações sobre salário, benefícios, bem como horário de trabalho será divulgado pelo empregador no ato da entrevista.

