Concurso do Banco do Brasil tem mais de 200 vagas em MG e salário de R$ 3,6 mil

Estão abertas as inscrições para o Concurso do Banco do Brasil com 6 mil vagas de escrituário para todo o país, com salário de R$ 3,6 mil. Em Minas Gerais, mais de 200 vagas estão disponíveis para a função de agente comercial.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O concurso do Banco do Brasil está ofertando vagas para agente comercial e de tecnologia. As vagas de agente comercial são para todos os estados e para o Distrito Federal. Já as de agente de tecnologia são apenas para Brasília e São Paulo.

Para o estado mineiro, são 172 vagas imediatas e 92 para cadastro de reserva na função de agente comercial. O salário é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais, e os cargos exigem nível médio.

Inscrição e reserva de vagas

As inscrições do concurso do Banco do Brasil ficarão abertas até o dia 24 de fevereiro de 2023. O exame terá 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

O Banco do Brasil oferece benefícios como participação nos lucros ou resultados, auxílio–creche, vale–transporte, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, plano de saúde e odontológico, entre outros.

As inscrições acontecem no site www.cesgranrio.org.br. A taxa para participação no concurso do Banco do Brasil é de R$ 50.

Data e conteúdo das provas

O concurso do Banco do Brasil dispõe de provas objetivas e de redação, com duração total de cinco horas. A aplicação do exame acontecerá no dia 23 de abril de 2023. As provas incluem 70 questões de múltipla escolha, divididas em 45 de Conhecimentos Específicos e 25 de Conhecimentos Básicos.

Além disso, cada uma das duas provas do concurso do Banco do Brasil possui seu próprio conteúdo. Logo, o exame para a função de agente comercial se difere daquele voltado às vagas de agente de tecnologia. Para saber mais detalhes sobre os conteúdos cobrados em cada prova, acesse o edital do concurso.

Com BHAZ