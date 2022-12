Inscrições para cursos técnicos presenciais estão abertas pela UFMG; saiba como se candidatar

O Colégio Técnico da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) abriu as inscrições para cursos técnicos voltados a estudantes que já concluíram o ensino médio. Ao todo, são ofertadas 36 vagas para o curso de biotecnologia e 36 para desenvolvimento de sistemas.

A seleção leva em conta a nota que o candidato obteve no Enem realizado entre 2017 e 2022 (Amanda Dias/BHAZ)

A universidade reserva metade das vagas para alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Há também cotas especiais para estudantes de baixa renda ou autodeclarados negros (pretos ou pardos) e indígenas.

Conforme consta no edital, a seleção leva em conta a nota que o candidato obteve no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) realizado entre 2017 e 2022. Os interessados devem se inscrever, até 10 de janeiro de 2023, pelo site da Copeve (Comissão Permanente de Vestibular da UFMG).

O valor da inscrição é R$ 30. Os alunos terão aulas durante dois anos, a partir de março de 2023. As aulas acontecem de forma presencial, no Campus Pampulha, no período noturno. Para consultar todo o cronograma bem como mais detalhes da seleção, basta acessar o edital.

Com BHAZ