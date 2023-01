Assistência Social abre inscrições de processo seletivo para preencher 58 vagas

O Diário Oficial do Município (DOM) publicou, em sua edição do dia 16 de dezembro, o edital Nº 05/2022, com o processo seletivo simplificado para contratação de vários profissionais por tempo determinado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O prazo de inscrição foi aberto nesta segunda-feira, dias 2 de janeiro, e séra finalizado no próximo dia 8. A contração é para compor as equipes de serviços e programas da área.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

As vagas disponíveis são para profissionais de nível superior, médio e fundamental e o nível salarial varia de R$ 1.460 a R$ 2.650. O prazo de contratação será de um ano, prorrogável por mais um. A convocação para a celebração de contrato administrativo obedecerá à ordem de classificação do candidato e à necessidade da Administração Pública Municipal.

Para se inscrever o candidato deve preencher o Formulário de Inscrição disonível no site da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br). A seleção será por meio de prova objetiva de múltipla escolha, com 20 questões. A prova será aplicada no dia 22 de janeiro e o horário e locais ainda serão confirmados. O resultado final deverá ser publicado no dia 7 de março.

CARGOS E VAGAS

- Analista Social - (10 vagas): curso superior em Serviço Social, salário R$ 2.650, 40 horas semanais (de acordo com necessidade do serviço)

.- Analista Social - (10 vagas): curso superior em Psicologia, salário R$ 2.650, 40 horas semanais (de acordo com necessidade do serviço).

.- Analista Social - (1 vaga): curso superior em Pedagogia, salário R$ 2.650, 40 horas semanais.

- Auxiliar Administrativo - (3 vagas): Ensino Médio, salário R$ 1.460, 40 horas semanais (de acordo com necessidade do serviço)

- Auxiliar de Educador/Cuidador Social do acolhimento parar crianças e adolescentes - (6 vagas): Ensino Fundamental, salário mínimo vigente + 20%, 40 horas semanais (12h x 36h diurno e noturno)

- Auxiliar de Educador/Cuidador Social do Acolhimento para Adultos e Família - (6 vagas): Ensino Fundamental, salário mínimo vigente, 40 horas semanais (12h x 36h diurno e noturno).

Auxiliar de Gerência - (cadastro de reserva): Ensino Médio, salário mínimo vigente + 50%, 40 horas semanais (de acordo com necessidade do serviço)

Auxiliar de Limpeza - (2 vagas): Ensino Fundamental, salário mínimo vigente, 40 horas semanais (de acordo com necessidade do serviço)

Educador/Cuidador Social do Acolhimento e Crianças e Adolescentes - (6 vagas): Ensino Médio, salário mínimo vigente + 50%, 40 horas semanais (12h x 36h diurno e noturno).

Educador/Cuidador Social do Acolhimento para Adultos e Famílias - (3 vagas): Ensino Médio, salário R$ 1.460, 40 horas semanais (12h x 36h diurno)

Educador/Cuidador Social do Acolhimento para Adultos e Famílias - (3 vagas): Ensino Médio, salário R$ 1.700, 40 horas semanais (plantão noturno)

Educador em Abordagem Social - (3 vagas) : Ensino Médio, salário R$ 1.460, 40 horas semanais (de acordo com necessidade do serviço)

Entrevistador Social - (2 vagas):Ensino Médio, salário R$ 1.460, 40 horas semanais (de acordo com necessidade do serviço)

Orientador Jurídico Social - (1 vaga): Curso Superior em Direito, salário R$ 2.650, 40 horas semanais (de acordo com necessidade do serviço)

Com Prefeitura de Sete Lagoas