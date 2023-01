Polícia Militar lança edital para Curso de Formação de Soldados e Oficiais

A Polícia Militar de Minas Gerais lançou os editais com os critérios para os concursos públicos que irão selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados e Curso de Formação de Oficiais.

Foto: Alan Junio / Arquivo

Os cursos terão início ainda neste ano. Quase três mil vagas foram disponibilizadas. A região de Sete Lagoas terá 60 vagas totais.

Para concorrer, é preciso ser brasileiro, ter título de bacharel em Direito para Oficial e ter concluído o nível superior, em qualquer área, para soldado. Também é necessário ter entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1.60 e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

CONFIRA AQUI O SITE OFICIAL COM O EDITAL

Ao todo, são 2.821 vagas para soldado em toda Minas Gerais, sendo 283 para mulheres. Para a 19ª Região de Polícia Militar (RPM) de Sete Lagoas, são 54 vagas, e quatro para o sexo feminnino. As inscrições terão início no dia primeiro de março. Já as provas serão realizadas no dia 7 de maio.

As inscrições deverão ser feitas a partir do dia 3 de abril; já as provas serão no dia 4 de junho.

Da redação com O Tempo