Prepare-se para o mercado de trabalho com o curso gratuito e online do SENAI SP

Dentre os objetivos do começo de ano, certamente ingressar no mercado de trabalho é um dos que mais povoa a mente dos jovens e adultos. Mas como se preparar da melhor forma para isso? O SENAI SP oferece um curso totalmente gratuito e online com estratégias de inserção ou recolocação de jovens e adultos no mundo do trabalho.

Foto: Naasson Azevedo/Pixabay.

O curso aborda pontos bem importantes como:

Reconhecer características e desafios no mundo do trabalho atual

Identificar oportunidades de trabalho compatíveis com habilidades pessoais

Reconhecer a importância do planejamento na construção de uma carreira

Identificar o empreendedorismo como forma de se desenvolver

Reconhecer a necessidade de se construir uma imagem profissional positiva

Reconhecer a estrutura de um currículo profissional

Identificar as etapas de um processo seletivo

Identificar estratégias e programas para inserção ou recolocação no mercado de trabalho

Identificar importância do autodesenvolvimento a fim de manter seu emprego

Como pré-requisitos para cursar o aluno precisa ter no mínimo 14 anos de idade e já ter completado a 5ª série/ano do Nível Fundamental, além de ter conhecimento em navegação na internet.

Para se inscrever, é preciso ler o Termo de Compromisso e, se estiver de acordo, clicar em “Concordo”. Preencha o formulário de inscrição e clique em “Enviar”

Depois de fazer a inscrição no site, um e-mail é enviado em até 24 horas com orientações de acesso. Caso não o receba, entre em contato com eadmatricula@sp.senai.br.

O curso tem carga horária de 14 horas e prazo para conclusão e realização do desafio final de 21 dias a partir da data de inscrição. O acesso ao curso pode ser feito a qualquer momento, uma vez que o ambiente virtual de estudo fica disponível 24 horas por dia.

Após a conclusão com êxito da avaliação final, o aluno ainda pode fazer download de seu certificado diretamente do próprio ambiente de estudo. Mas atenção: ele só ficará disponível enquanto o período do curso ainda estiver vigente.

Para se inscrever, acesse aqui.

Da Redação, com informações de SENAI SP.