Uma vaga de estágio para Digital and Advanced Techonology é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Atribuições:

- Atuar com atividades administrativas voltadas para o desenvolvimento de inteligência artificial, aplicativos, voltadas para melhor experiência do usuário do veículos.

- Elaborar e manter controles avançados e relatórios, participar de reuniões de alinhamento internos, contato com clientes;

- Integrar o time de suporte na realização de demandas diversas do time.

Requisitos:

- Ensino Superior em andamento no curso de Engenharia Eletroeletrônica, Mecânica, Mecatrônica ou de Automação (com conclusão do curso a partir Junho de 2024).

- Conhecimento em Inglês em nível Intermediário

- Conhecimento de Excel Avançado

Horário: Segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 15:00 com 1 hora de intervalo.

Sistema de trabalho: Híbrido

Bolsa: R$1000,00

Benefícios: Seguro de vida em grupo, Plano de Saúde, Plano Odontológico,

Alimentação na empresa, Vale transporte, Auxílio home office.

Cadastrar currículos em www.vagas.com.br/v2472297