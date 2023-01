Vestibular da UEMG tem inscrições abertas até dia 09/01

Estudantes de Minas Gerais e de outros estados brasileiros encontram, no ensino superior público estadual, um caminho não apenas reconhecido, mas também gratuito para a formação profissional em áreas tradicionais e bastante buscadas pelos futuros universitários, como Medicina, Direito e Engenharia.

Campus da UEMG na cidade de Passos. Foto: Google Street View (agosto/2022)/Reprodução.

O Vestibular Uemg 2023, que encerra inscrições para vagas de ampla concorrência na próxima segunda-feira (9/1), por exemplo, disponibiliza mais de 4,6 mil vagas em diversas dessas áreas.

"A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) possui 20 unidades acadêmicas, que oferecem 133 cursos de graduação em 18 municípios mineiros", lista a pró-reitora de Graduação, Michelle Rodrigues.

O perfil dos estudantes da Uemg, segundo ela, "é jovem, com a grande maioria na faixa etária entre 17 e 30 anos". Outro destaque, de acordo com informações da universidade, é que 75% dos graduandos, hoje, vieram de escolas públicas.

Os cursos de graduação mais procurados, sobretudo pelos jovens, são os de "Medicina, Direito, Psicologia, Pedagogia, Sistemas de Informação, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Engenharia da Computação, Design Gráfico e Biomedicina", elenca Michelle.

Foco nas potencialidades

Os cursos disponíveis na universidade abrangem todas as áreas de conhecimento, tais como Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Extas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e cursos na área de Linguística, Letras e Artes.

Um dos diferenciais, em comparação com outros centros de formação, está no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão que permitem, aos estudantes, conforme a pró-reitora, o desenvolvimento de competências e habilidades para o mercado de trabalho.

"O ensino público, gratuito e de qualidade oferecido pela Uemg permite uma formação profissional e cidadã diferenciada, ao considerar as diversas características e potencialidades das regiões mineiras para a implementação dos cursos de graduação", aponta.

Oportunidade em Direito

Alcançar visão ampla das diversas carreiras jurídicas, segundo o professor e coordenador do curso de Direito da Unidade Ituiutaba, Marcelo Sant'Anna, é um dos diferenciais da graduação disponibilizada no campus região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

"O curso consegue capacitar o aluno para que possa sair um profissional extremamente preparado para o mercado de trabalho", observa. A preparação, de acordo com o professor, vai "desde disciplinas que possibilitam um pensamento crítico e reflexivo sobre os movimentos sociais e o Direito, até matérias que tratam especificamente sobre as legislações nacionais", completa.

A base estratégica do curso em Ituiutaba também não é uma coincidência.

"Na região, temos um amplo mercado de trabalho, com vários escritórios de advocacia e órgãos públicos, o que possibilita ao aluno conhecer as diversas profissões ainda na universidade, na condição de estagiários e, com isso, definir qual o caminho que pretende seguir", contextualiza.

Outra ferramenta diferenciada para a formação jurídica está, conforme o coordenador, na estrutura para o desenvolvimento de habilidades jurídicas, inclusive com as atividades de estágio obrigatório.

"Somos a única universidade pública na cidade a oferecer o curso de Direito, o que demonstra o nosso diferencial", afirma. Marcelo destaca, ainda, a facilidade de deslocamento para aqueles interessados em fazer o curso no município.

Medicina: integralidade da assistência

O curso de Medicina da Uemg, na Unidade de Passos, no Sul de Minas, é outro bastante reconhecido no mercado de trabalho e no meio acadêmico, por preparar profissionais com formação crítica, humanista, reflexiva e generalista.

No Sul de Minas, os futuros médicos estudam em turno integral, durante seis anos, com atenção, por exemplo, aos princípios éticos, diferentes níveis de atenção no processo de saúde-doença, à perspectiva da integralidade da assistência, entre outros tópicos estratégicos e permanentemente atualizados.

O bacharelado é resultado, conforme apresentado no Projeto Político Pedagógico da instituição, de um desenvolvimento coletivo, que envolveu profissionais de diferentes áreas do conhecimento e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta parceria, inclusive, é apontada como indispensável para a boa formação dos médicos, da universidade para o exercício da medicina.

Processo seletivo

O Vestibular Uemg 2023 prevê aplicação de questões objetivas que abordam conhecimentos do ensino médio e, ainda, uma prova de redação. Para os cursos que exigem habilidades específicas (Música, por exemplo), os candidatos ainda fazem um teste de seleção complementar.

Outra forma de entrada na universidade é por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para 2023, a Uemg disponibilizou 25% das vagas para cadastrados no SiSU, por ampla concorrência, e 75% para candidatos inscritos no processo seletivo próprio. (saiba mais neste link).

Números

Além dos cursos de graduação, a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) disponibiliza 26 especializações, nove cursos de mestrado e dois de doutorado.

Atualmente, a Uemg reúne cerca de 1,7 mil docentes, 21 mil estudantes e aproximadamente 600 servidores.

