Sesc MG oferece vagas gratuitas para aulas de Judô e Natação em Sete Lagoas

Estão abertas as inscrições para a Escola de Esportes do Sesc Sete Lagoas. O projeto proporciona ao público de várias idades a prática esportiva sob acompanhamento profissional, visando o aprendizado dos alunos, bem como seu desenvolvimento social através do esporte. Para 2023, as opções são Judô (a partir de 4 anos) e Natação (a partir de 6 anos).

Foto: Sesc Sete Lagoas. Créditos: Daniel Costa.

A Escola de Esportes do Sesc oferece bolsas gratuitas. A prioridade de preenchimento dessas bolsas é dos trabalhadores do comércio com renda de até três salários mínimos e seus dependentes, conforme edital. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de janeiro no site https://sescmg.com.br/sesc-minas/, onde também é possível acessar o edital completo. Para as bolsas, os perfis socioeconômicos dos candidatos serão avaliados. Os resultados serão divulgados até o dia 25 de janeiro e o período de matrículas vai de 26 a 31 de janeiro, quando também acontecem os testes de nivelamento técnico referente ao curso/atividade. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2023.

Ao todo, são 1386 vagas gratuitas para a Escola de Esportes e os Cursos de Artes e Cultura em 13 unidades do Estado: Almenara, Belo Horizonte (quatro unidades), Contagem, Montes Claros, Paracatu, Patos de Minas, Poços de Caldas, Santa Luzia, Sete Lagoas e Uberlândia.

Sobre a Escola de Esportes

A Escola de Esportes visa contribuir com o alcance da missão do Sesc em Minas, utilizando o esporte como ferramenta educacional para formar sujeitos autônomos e conscientes sobre sua condição na sociedade. Os cursos esportivos do Sesc em Minas promovem o aprendizado e aperfeiçoamento dos fundamentos específicos das modalidades e o ensino de valores importantes como o respeito e a disciplina na prática esportiva.

Vagas regulares

Para as vagas regulares de Esporte, a matrícula pode ser feita em qualquer época do ano, com pagamento de mensalidade que varia de acordo com o curso, lembrando que há um limite estipulado de alunos para cada turma. O portfólio de cursos por unidade também pode ser consultado no site do Sesc em Minas. É possível saber mais sobre os cursos disponíveis no Sesc na página https://sescmg.com.br

Sesc Sete Lagoas - Rua Francisco Vicente, 23 - Papavento / Telefone: (31) 2106-8250

Da Redação com Sesc Sete Lagoas.